Welcup Biathlon

Waffe weg: Erik Lesser ging beim Flug in die USA das Sportgerät verloren.

13.02.2019 Salt Lake City/Soldier Hollow. Für Erik Lesser gab es bei der Gepäckausgabe am Flughafen in Salt Lake City eine unangenehme Überraschung.

Das Gewehr des zweimaligen Biathlon-Weltmeisters fehlte. "Vermisse meine Waffe. Jetzt muss ich mir bei Walmart eine neue kaufen. Gott schütze Amerika", schrieb der 30-Jährige nach der Ankunft mit einem Schuss Ironie auf seiner Facebook-Seite.

Der Thüringer wird trotzdem beim Sprint am Freitag (19.15 Uhr/ZDF und Eurosport) an den Start gehen können, denn ein Ersatzgewehr hat jedes Team dabei. Und vielleicht taucht sein Arbeitsgerät bis dahin wieder auf. Auch Johannes Kühn wartete vergebens auf sein Sportgerät, bei ihm fehlten am Ende zwei von drei Gepäckstücken. Finnlands Star Kaisa Mäkäräinen hatte ebenfalls ihre Probleme. Die Weltcup-Gesamtsiegerin brauchte für die Anreise von 1200 Flugkilometern ganze 42 Stunden.

Beim letzten Weltcup vor der WM im schwedischen Östersund vom 7. bis 17. März fehlen derweil die Olympiasieger Laura Dahlmeier und Arnd Peiffer. Während die siebenmalige Weltmeisterin Dahlmeier einen geplanten Trainingsblock einlegt, muss Peiffer die WM-Generalprobe auf den Olympia-Strecken von 2002 wegen einer Erkältung auslassen. (dpa)