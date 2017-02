Nun WBO-Gürtel das Ziel

26.02.2017 Birmingham/USA. Schwergewichtsboxer Deontay Wilder hat seinen Titel als Weltmeister des Verbandes WBC erfolgreich verteidigt.

Der 31 Jahre alte Amerikaner bezwang in Birmingham/Alabama seinen Landsmann Gerald Washington durch technischen K.o. in der fünften Runde. Wilder baute seine K.o.-Serie auf 37 in 38 Profikämpfen aus.

Der Weltmeister strebt jetzt eine Titelvereinigung gegen den WBO-Champion Joseph Parker an. Der 25-jährige Neuseeländer ist in 22 Kämpfen unbesiegt. Parker verteidigt seinen Titel zunächst am 1. April gegen den Briten Hughie Fury.

Den IBF-Titel in der Königsklasse des Boxens hält derzeit Anthony Joshua. Gegen den Briten tritt Ex-Champion Wladimir Klitschko am 29. April in London an. Der WBA-Gürtel ist derzeit vakant. Der Sieger im Kampf Joshua gegen Klitschko wird zudem als Super-Champion der WBA geführt. (dpa)