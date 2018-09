Madison Keys steht nach ihrem Drittrunden-Sieg über die Serbin Aleksandra Krunic im Achtelfinale der US Open.

01.09.2018 New York. Die letztjährige Finalstin Madison Keys hat es nach einigen Schwierigkeiten in das Achtelfinale bei den US Open der Tennisprofis geschafft.

Die Amerikanerin siegte in ihrem Drittrunden- Match 4:6, 6:1, 6:2 gegen die Serbin Aleksandra Krunic. Die Weltranglisten-14. trifft am Montag entweder auf Wimbledonsiegerin Angelique Kerber oder die Slowakin Dominika Cibulkova.

Ausgeschieden ist die Niederländerin Kiki Bertens. Die Nummer 13 der Setzliste verlor gegen die Tschechin Marketa Vondrousova 6:7 (4:7), 6:2, 6:7 (1:7). Vondrousova ist nur die Nummer 103 der Weltrangliste. (dpa)