Kanada besiegt Slowenien

07.05.2017 Paris. Vor dem Duell mit Gastgeber Deutschland hat Eishockey-Rekordweltmeister Russland ein Torfestival gegen Italien gefeiert. Der Titel-Mitfavorit der WM in Köln und Paris zeigte dem Abstiegskandidaten am Sonntag beim 10:1 (2:0, 3:1, 5:0) einen deutlichen Klassenunterschied auf.

Vor 10 893 Zuschauern in Köln waren die NHL-Stürmer Artemi Panarin von den Chicago Blackhawks und Wladislaw Namestnikow von Tampa Bay Lightning sowie Sergej Andronow von ZSKA Moskau jeweils doppelt erfolgreich.

Am Montag tritt die Auswahl von Bundestrainer Marco Sturm gegen Russland an. Das russische Team hatte zum Auftakt Schweden im Penaltyschießen mit 2:1 bezwungen. Gegen die Skandinavier hatten die Deutschen am Samstagabend eine 2:7-Schlappe hinnehmen müssen.

In Paris fertigte Titelverteidiger Kanada Außenseiter Slowenien mit 7:2 (3:0, 3:1, 1:1) ab. Vor 9128 Zuschauern war NHL-Stürmer Nate Mackinnon von den Colorado Avalanche dreimal erfolgreich. (dpa)