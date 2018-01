KÖLN. Die Kölner bestreiten letztes Hauptrunden-Heimspiel in der DEL gegen die Straubing Tigers. Für den KEC folgen im Kampf um die direkte Playoff-Qualifikation vier Auswärtspartien in Folge.

Von Tobias Carspecken, 30.01.2018

Der an Kuriositäten reiche Terminkalender der Deutschen Eishockey Liga hält auch für die Kölner Haie eine Besonderheit bereit. Fünf Spieltage vor Abschluss der Hauptrunde steht für den KEC bereits das letzte Heimspiel der regulären Saison auf dem Plan. Nach dem Auftritt am Dienstag (19.30 Uhr, Lanxess Arena) vor eigenem Publikum gegen die Straubing Tigers bestreitet die Mannschaft von Trainer Peter Draisaitl den Endspurt im Kampf um die direkte Playoff-Qualifikation ausschließlich in der Fremde.

Dem rheinischen Derby am Freitag in Düsseldorf schließt sich eine einmonatige Olympia-Pause an, ehe die Haie die Hauptrunde mit weiteren Auswärtsspielen bei den unmittelbaren Konkurrenten Iserlohn (28. Februar), Mannheim (2. März) und Ingolstadt (4. März) beschließen.

Was auf den ersten Blick nach einem Nachteil aussieht, muss nicht zwingend einer sein. Schließlich wird den Kölnern in dieser Saison nachgesagt, auswärts stärkere Auftritte zu zeigen. Die vermeintlich leichteste dieser fünf Aufgaben hat der KEC zu Beginn vor der Brust. Doch Schlusslicht Straubing hat zuletzt ansteigende Form gezeigt und in den jüngsten fünf Spielen bemerkenswerte 19 Tore erzielt und drei Siege eingefahren.

KEC hat klare Favoritenrolle

Obwohl der KEC die klare Favoritenrolle inne hat, erwartet Peter Draisaitl eine unangenehme Aufgabe. „Gegen Straubing zu spielen, ist derzeit die Hölle. Sie haben nichts zu verlieren und erlauben sich Dinge, die man sich nicht erlauben würde, wenn man um die Playoffs kämpft“, warnt der Kölner Trainer.

Einen Ausrutscher dürfen sich die Haie nicht erlauben im ungemein engen Kampf um die ersten sechs Tabellenplätze und die damit verbundene direkte Playoff-Qualifikation. „Bei der derzeitigen Tabellenkonstellation ist jeder Sieg von ungeheurer Bedeutung“, schwört Draisaitl seine Profis ein. Die Haie gehen mit dem Schwung aus dem letztlich klaren 5:2-Heimsieg über die Fischtown Pinguins Bremerhaven und dem Sprung auf Rang sechs in die Partie.

Draisaitl hob den Auftritt seines Teams in den letzten 20 Minuten hervor. „Wir haben im dritten Drittel so gespielt, wie ich mir das vorstelle, und endlich auch Kapital aus unseren Möglichkeiten geschlagen“, lobte der Haie-Coach seinen zuletzt selten überzeugenden Angriff. Bester Kölner war Stürmer Felix Schütz, der das dritte und fünfte Haie-Tor erzielte. „Das war eine gute Offensivleistung aller Reihen“, erklärte der Doppeltorschütze, dem vor dem Hauptrunden-Endspurt nicht bange ist: „Wir sind fitter als noch vor ein paar Monaten und fokussiert, wenn es drauf ankommt.“

Verzichten müssen die Haie gegen Straubing auf Sebastian Uvira, der . Der Stürmer hatte sich in den Schlussminuten der Partie gegen Bremerhaven zu einer völlig überflüssigen Unsportlichkeit hinreißen lassen, für die er eine Disziplinarstrafe kassierte – die dritte in dieser Saison, die eine Sperre von einem Spiel nach sich zieht.