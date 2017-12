30.12.2017 Doha. Wegen anhaltender Ellenbogenprobleme hat der frühere Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic sein geplantes Comeback erneut verschieben müssen. Der Serbe sagte seine Teilnahme am ATP-Turnier in der kommenden Woche in Doha ab.

Zuvor hatte Djokovic schon für das Einladungsturnier an diesem Wochenende in Abu Dhabi zurückziehen müssen. Dort wollte der seit einem halben Jahr pausierende Djokovic eigentlich auf den Tennisplatz zurückkehren.

"Leider hat sich die Situation mit dem Ellenbogen seit gestern nicht verbessert. Ich spüre den Schmerz immer noch", schrieb Djokovic auf seiner Facebook-Seite. Der 30-Jährige will sich vorerst weiter behandeln lassen. Ob der sechsmalige Australian-Open-Sieger für das erste Grand-Slam-Turnier der Saison noch fit wird, ist weiterhin offen. Die Australian Open beginnen am 15. Januar in Melbourne. Djokovic bestritt seine bislang letzte Partie Mitte Juli in Wimbledon, wo er im Viertelfinale aufgeben musste.

Er ist nicht der einzige Top-Spieler mit Verletzungssorgen. Auch der Weltranglisten-Erste Rafael Nadal aus Spanien hatte für seinen Saisonauftakt in Brisbane absagen müssen. Der Schweizer Stan Wawrinka und der Schotte Andy Murray sind ebenfalls nicht wieder komplett fit. (dpa)