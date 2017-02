Dustin Brown konnte wegen Rückenproblemen nicht beim Turnier in Memphis antreten.

15.02.2017 Memphis. Tennisprofi Dustin Brown hat verletzt auf seine Teilnahme beim ATP-Turnier in Memphis verzichten müssen.

Der Routinier aus Winsen, der in der ersten Runde gegen den Kasachen Michail Kukuschkin spielen sollte, plagt sich mit Rückenproblemen. Er werde sich daher in weitere Behandlung begeben, teilte Brown via Twitter mit. (dpa)