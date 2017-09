Rekordsieger in Hessen

13.09.2017 Frankfurt/Main. Der deutsche Rekordhalter Arne Gabius könnte ausgerechnet am Tag des Frankfurt-Marathons am 29. Oktober erstmals Vater werden. "Unser Kind wird rund um diesen Termin erwartet", sagte der 36-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Seine Frau Anne erwartet Nachwuchs, der werdende Vater hofft bei seinem Comeback auf der klassischen 42,195-Kilometer-Distanz am Main auf ein Erfolgserlebnis.

Gabius, der für den Verein TherapieReha Bottwartal läuft und in Stuttgart wohnt, hatte 2015 in Frankfurt als Viertplatzierter in 2:08:33 Stunden einen deutschen Rekord aufgestellt. Auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro musste er wegen einer Schambeinverletzung verzichten.

Zuletzt plagte sich der Vize-Europameister über 5000 Meter von 2012 mit einer Magen-Darm-Erkrankung herum und stieg bei den deutschen 10-Kilometer-Meisterschaften in Bad Liebenzell frühzeitig aus. "Ich musste meine Ernährung umstellen, aber im Training läuft es eigentlich ganz gut", sagte er. Als Härtetest für Frankfurt nimmt Gabius nun den Halbmarathon am Sonntag in Kopenhagen in Angriff.

In Frankfurt sind die drei Schnellsten des Vorjahres am Start, wie die Veranstalter mitteilten: Titelverteidiger Mark Korir (Bestzeit 2:05:49 Stunden) trifft auf seine kenianischen Landsleute Martin Kosgey und Cybrian Kotut. (dpa)