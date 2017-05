Schweiz trifft auf Schweden

16.05.2017 Köln. Trotz der Niederlage gegen die deutsche Auswahl haben die USA die Vorrundengruppe A bei der Weltmeisterschaft in Köln und Paris als Erster abgeschlossen. Der WM-Dritte von 2015 setzte sich im Topduell in Köln mit 5:3 (0:1, 3:2, 2:0) gegen Rekordchampion Russland durch.

Vor 18 756 Zuschauern erzielte Anders Lee im Schlussdrittel den entscheidenden Treffer. Zum Endstand traf Brock Nelson 22 Sekunden vor dem Ende ins leere Tor.

Nach dem unerwarteten 1:2 gegen den WM-Gastgeber von Bundestrainer Marco Sturm zum Auftakt gewannen die USA ihre weiteren sechs Vorrundenpartien. Als Gruppenerster trifft das US-Team im Viertelfinale am Donnerstag auf den Vierten der Gruppe B, der erst am späten Abend feststehen wird. Der 27-malige Weltmeister Russland geht als Gruppenzweiter in die K.o.-Runde.

Schweden gewann 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) gegen die Slowakei und bekommt es als Dritter der Gruppe A im Viertelfinale mit der Schweiz zu tun. Die Eidgenossen behaupteten sich in Paris vor 4531 Zuschauern mit 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) gegen Tschechien. Überraschend beendete der Vize-Weltmeister von 2013 die Gruppe B als Zweiter hinter Titelverteidiger Kanada. (dpa)