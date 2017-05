Eishockey-Weltmeisterschaft 2017

Köln. Nachdem die russische Mannschaft gegen die amerikanische Mannschaft unterlag, zieht sie nun weiter nach Frankreich. Das Spiel in der Lanxess Arena konnten sie nicht für sich entscheiden und treten damit im Viertelfinale an.

Von Martin Sauerborn, 16.05.2017

Köln und seine Lanxess Arena müssen sich erst einmal verabschieden. Die russische Eishockey-Nationalmannschaft und ihre ebenso zahlreichen wie feierlustigen Fans ziehen bei der Weltmeisterschaft 2017 nach Paris weiter. Die Sbornaja musste am Dienstag durch eine 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)-Niederlage in ihrem letzten Vorrundenspiel gegen die USA den ersten Platz in der Gruppe A an die US-Boys abgegeben und spielt damit ihr Viertelfinale als Gruppenzweiter am Donnerstag in der französischen Hauptstadt. Die Amerikaner dürfen als Gruppensieger in Köln bleiben und spielen ihr Viertelfinale am Donnerstag-Nachmittag in der Arena.

Im ewig jungen Duell der Eishockey-Großmächte boten die jungen Russen und die vorwiegend aus NHL-Profis bestehende US-Auswahl den 18756 Zuschauern in der ausverkauften Arena ein hochklassiges Spektakel. Die Amerikanern mussten im Endspiel um Platz eins gewinnen und setzten voll auf Offensive.

Undiszipliniertheit bringt Russen zu Fall

Trotz 16:3-Torschüssen und vier Powerplays lagen das Team von Trainer Jeff Blashill nach dem ersten Drittel durch ein Kontertor von Nikita Gusev (13.) aber zurück. Im zweiten Abschnitt ging es dann hin und her. Kevin Hayes von den New York Rangers (21./38.) und Dylan Larkin aus Detroit (33.) glichen jeweils die russischen Führungen aus, für die nach dem 1:1 von Hayes in Überzahl Anton Belov (28.) und erneut Gusev (37.) gesorgt hatten. Am Ende scheiterten die Russen an ihrer Undiszipliniertheit.

Anders Lee von den New Yorl Islanders traf bei erneuter zum 4:3 (53.), ehe Brock Nelson (Islanders) mit einem Treffer ins leere russische Tor den Deckel auf die Partie schraubte (60.). Die USA untermauerten mit dem sechsten Sieg in Serie ihre Ambitionen auf den WM-Titel und mussten sich in der Vorrunde nur der deutschen Mannschaft beim 1:2 geschlagen geben. Platz drei in der Gruppe A geht an Schweden, das am Dienstag zum Abschluss der Vorrunde in Köln die Slowakei mit 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) besiegte.