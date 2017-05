Harman siegt

08.05.2017 Wilmington. Der Weltranglisten-Erste Dustin Johnson hat bei seinem Comeback auf der US-Tour den Sieg beim PGA-Turnier in Wilmington nur um einen Schlag verpasst. Der US-Golfstar teilte sich mit Pat Perez (USA) mit jeweils 279 Schlägen den zweiten Platz.

Die mit 7,5 Millionen Dollar dotierte Veranstaltung im Eagle Point Golf Club gewann Brian Harman (278). Für seinen zweiten Erfolg auf der US-Tour kassierte der 30-jährige Amerikaner rund 1,35 Millionen Dollar Preisgeld.

Für Johnson war es das erste Turnier nach dem schmerzhaften Treppensturz am Vorabend des Masters Anfang April. "Physisch bin ich wirklich gut drauf", sagte der 32-Jährige nach der vierwöchigen Wettkampfpause. "Alles ist bei 100 Prozent und ich fühle mich großartig. Ich kann wieder ohne Probleme schwingen."

Johnson hatte sich bei dem Sturz in dem angemieteten Haus in Augusta den unteren Rücken und den linken Ellenbogen stark geprellt. Hätte er auch in Wilmington gewonnen, wäre es für ihn der vierte Sieg in Serie gewesen. (dpa)