Kölner Haie in den Playoffs

Nürnberg. Die Kölner Haie mussten in Nürnberg nicht nur eine Niederlage einstecken. Flaschen und andere Gegenstände flogen in Richtung der Kölner auf die Eisfläche. Nürnbergs Co-Trainer Mike Flanagan warf eine Flsche und traf KEC-Stürmer Kai Hospelt.

Von Martin Sauerborn, 24.03.2018

Haie-Trainer Peter Draisaitl fühlte sich an die „guten alten Zeiten in Kaufbeuren“ erinnert. Christian Ehrhoff stellte den Ice Tiger-Fans ein „Armutszeugnis“ aus und Moritz Müller verließ die Katakomben der brodelnden Nürnberger Arena mit einer Kampfansage. Auch nach der 2:3-Niederlage der Kölner Haie im aufgeheizten Spiel fünf der Playoff-Viertelfinalserie um die Deutsche Eishockey- Meisterschaften am Freitagabend bei den Nürnberg Ice Tigers flogen die Giftpfeile. Vor Spiel sechs am Sonntag in der LanxessArena (17 Uhr/live auf Sport1) steht der KEC mit einem 2:3-Serien-Rückstand nicht nur vor dem Saison-Aus, die Kölner Spieler bringen auch eine gehörige Portion Wut im Bauch aus dem Frankenland mit.

Knapp 30 Minuten lang bestimmten die Nürnberger am Freitag vor 7672 Zuschauern in der ausverkauften Arena das Geschehen. Ein früher Doppelschlag von Dane Fox (8.) und Dave Steckel (10.) hatte den Gastgebern zum ersten Mal in diesem Viertelfinalduell zu einer Zwei-Tore-Führung und nach dem 3:2 in Spiel vier am Dienstag in Köln zu noch mehr Selbstbewusstsein verholfen. „Die ersten eineinhalb Drittel waren nicht gut, damit können wir nicht zufrieden sein“, erkannte auch Haie-Kapitän Christian Ehrhoff. Seiner Mannschaft wollte es zunächst nicht wie bei den ersten beiden Siegen in Nürnberg gelingen, das eigene Spiele weitestgehend fehlerfrei zu gestalten. Mit dem 1:2 durch T. J. Mulock (29.) änderten sich die Verhältnisse aber schlagartig. Die Haie waren im Spiel und beantworteten das 1:3-Powerplaytor von Nationalspieler Yasin Ehliz (34.) ebenfalls in Überzahl mit Ben Hanowskis erstem Playoff-Treffer (36.) direkt zum 2:3. Die Ice Tigers und ihre Fans wurden angesichts des möglichen Ausgleichs und der dann drohenden dritten Heimniederlage in dieser Serie unruhiger. Fünf Auswärtssiege in Folge, das hat es in der Geschichte der DEL-Playoffs noch nicht gegeben.

Es droht eine Geldstrafe

In die zunehmend aufgeheizte Stimmung setzte KEC-Verteidiger Moritz Müller auf dem Weg in die zweite Pause einen gezielten „Trash-Talk“ gegen John Mitchell. Davon ließ sich Nürnbergs Co-Trainer Mike Flanagan provozieren und warf eine Getränkeflasche in Richtung Müller. Der Kölner wich aus und die Flasche traf KEC-Stürmer Kai Hospelt. „Es gab ein paar verbale Provokationen. Das gehört in den Playoffs dazu. Da hat Flanagan die Fassung verloren. Er hätte sich raushalten sollen, als Trainer hat er keine Flasche zu werfen“, kritisierte Müller. Ein Offizieller nehme ja auch eine Vorbildfunktion ein. Obwohl die Schiedsrichter Flanagan mit einer Spieldauer-Disziplinarstrafe belegten, dem Nürnberger eine saftige Geldstrafe droht und er am Sonntag in Köln nicht hinter der Bande stehen darf, beruhigte sich das Geschehen nicht. Die Nervosität der Nürnberger Spieler übertrug sich im Schlussdrittel auf die Fans. Und was so ein Co-Trainer macht, können aufgebrachte Zuschauer schon lange. Als die Schiedsrichter gut vier Minuten vor dem Ende eine 2+2-Minutenstrafe gegen Dane Fox aussprachen, eskalierte die Situation. Die Fans warfen Gegenstände und Münzen auf das Eis. Als sich Haie-Stürmer Blair Jones ans Einsammeln machte, traf ihn ein voller Bierbecher am Helm. „Es gibt eben überall bekloppte Fans“, sagte Jones, der sich zuvor schon durch seine provokante Spielweise den Unmut der Nürnberger zugezogen hatte.

Kölns Coach Peter Draisaitl nahm es mit Humor und erinnerte sich an seine Zeit als aktiver Spieler der Haie: „Das war wie damals in Kaufbeuren.“ Christian Ehrhoff fand es nicht so lustig: „Das ist ein Armutszeugnis für die Nürnberger und hat im Eishockey nichts zu suchen. Das muss die Liga etwas unternehmen.“ Haie-Sportdirektor Mark Mahon erklärte, dass es zum Spielbericht eine Zusatzmeldung gibt, nach der die DEL dann das weitere Vorgehen bestimmt. Ehrhoff regte aber vor allem auf, dass die Tumulte das Powerplay der Kölner nachhaltig störten. Und das bot den Gästen nun einmal in den letzten vier Minuten der Partie die Möglichkeit zum Ausgleich. „Natürlich hat das Auswirkungen auf ein Powerplay, wenn das Spiel immer wieder unterbrochen werden muss, weil Gegenstände und Geld aufs Eis geworfen werden. Dann kam noch der unglückliche Pfiff des Linienrichters, der geglaubt hat, wir hätten zu viele Spieler auf dem Eis“, ärgerte sich der Verteidiger. Man stelle sich diese ganze Szenerie einmal im Fußball vor. Das Spiel wäre wohl abgebrochen und gegen Nürnberg gewertet worden. Und wegen der Wurfgeschosse gegen Kölner Spieler hätte es sicher eine großen Aufschrei in der ganzen Nation gegeben.

Revanche am Sonntag

Es ist aber Eishockey und da steht haben die Nürnberger am Sonntag in Spiel sechs in Köln den ersten Matchpuck der Serie. „Wir hatten genügend Chancen zum Ausgleich und die Moral nach dem 0:2 hat gestimmt. Unsere Köpfe sind oben“, glaubt Mark Mahon an ein entscheidendes Spiel sieben am Dienstag in Nürnberg, obwohl nun auch Verteidiger Alexander Sulzer mit einer „Unterkörperverletzung“ ausfallen wird. In der Tat hatten Mulock (32.) und Philip Gogulla (33.) nach dem 1:2 zwei große Chancen zum Ausgleich. Christian Ehrhoff (40.) und Felix Schütz (45.) trafen beim Stand von 2:3 zudem noch Pfosten und Latte. „Wir müssen am Sonntag einen Weg finden, Tore zu erzielen“, forderte Ehrhoff. Bislang brauchte es in dieser Serie in jedem Spiel mindestens drei Treffer, um zu gewinnen. „Es war zu erwarten, dass es irgendwann einen Heimsieg geben wird“, erkannte Peter Draisaitl, während Mark Mahon ein ehernes Eishockey-Gesetz bemühte: „Das letzte Heimspiel einer Serie Zuhause darf man nicht verlieren.“ Findet auch Moritz Müller, der am Sonntag auf die „faire und kraftvolle Unterstützung“ der Zuschauer in der ausverkauften Arena setzt und dann eine Kampfansage in Richtung Ice Tigers machte: „Nürnberg meint das bessere Team zu sein, ich fand sie aber noch in keinem der fünf Spiele besser. Wir werden ihnen am Sonntag das Leben schwer machen.“