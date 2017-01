Prioritäten vor langer Saison

18.01.2017 Prag. Tschechien muss in der ersten Runde des Davis Cups gegen Australien auf Spitzenspieler Tomas Berdych verzichten. Er stehe vor einer langen Saison und müsse sein Programm sorgfältig auswählen, sagte der 31-Jährige der Agentur CTK zufolge in Melbourne bei den Australian Open.

"Das ist die Realität, nichts davon hat mich überrascht", reagierte Kapitän Jaroslav Navratil. Mit Berdych hatte das tschechische Tennis-Team den Davis Cup in den Jahren 2012 und 2013 gewonnen. Als möglicher Ersatz für den aktuellen Weltranglisten-Zehnten ist Jiri Vesely im Gespräch. Die Partie wird vom 3. bis 5. Februar im Kooyong Lawn Tennis Club vor den Toren Melbournes ausgetragen. Deutschland trifft am selben Wochenende in Frankfurt auf Belgien. (dpa)