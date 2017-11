Erhöhte Sicherheit

Trotz der Terrorattacke wenige Tage zuvor findet der Marathon in New York statt.

02.11.2017 New York. Der New York Marathon soll am Sonntag trotz der Terrorattacke in Manhattan stattfinden. Es würden rund 51 000 Läufer und 2,5 Millionen Zuschauer erwartet, teilten die Behörden am Mittwoch auf einer Pressekonferenz mit.

Die Sicherheitsvorkehrungen seien erhöht worden, unter anderem mit mehr sandgefüllten Lastwagen, Scharfschützen, bewaffneten Teams, Polizeihunden und Hubschraubern. Bei der Attacke mit einem Pick-up-Truck waren am Dienstag im Südwesten Manhattans acht Menschen ums Leben gekommen, elf wurden verletzt. (dpa)