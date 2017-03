Hilfe vom FBI

20.03.2017 Houston. Das Trikot von Super-Bowl-Sieger Tom Brady ist gut sechs Wochen nach seinem Verschwinden wieder aufgetaucht.

Polizeichef Art Acevedo aus dem texanischen Houston twitterte, man sei sehr stolz, das Trikot mit Hilfe des FBI und mexikanischer Behörden in Mexiko wiedergefunden zu haben. Auch die NFL bestätigte den Fund.

Verantwortlich soll der Ex-Direktor der Zeitung "La Prensa" sein. Ein Video soll zeigen, wie er nach dem spektakulären Triumph der New England Patriots im NFL-Finale in Houston am 5. Februar das Trikot aus der Kabine entwendet.

Das mexikanische Verlagshaus, in dem "La Prensa" erscheint, teilte mit, der Direktor habe sich schon am 14. März aus "persönlichen Gründen" von dem Chefposten zurückgezogen. Mit großer Überraschung habe man am Montag dann erfahren, dass er für die Tat verantwortlich sein soll, die man entschieden verurteile. Der Direktor war für den Super Bowl akkreditiert. Football-Superstar Brady hatte geklagt, dass sein Trikot aus der Umkleidekabine verschwunden sei. Das wollten die texanischen Super-Bowl-Gastgeber nicht auf sich sitzen lassen.

Sie leiteten eine umfangreiche Untersuchung ein. Auch die NFL fahndete nach dem Trikot. Patriots-Besitzer Bob Kraft hatte zu Fox News gesagt, Bradys Trikot zu entwenden sei so, als stehle man einen Chagall oder einen Picasso. (dpa)