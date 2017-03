09.03.2017 Gießen. Trainer Denis Wucherer wird den Basketball-Bundesligisten Gießen 46ers nach dem Ende dieser Saison verlassen, teilte der Verein mit.

"Denis Wucherer hat in den letzten vier Jahren unter Beweis gestellt, dass er ein absoluter Top-Trainer ist. Wir haben ihm während seiner Amtszeit nicht nur den Aufstieg in die Erste Liga zu verdanken, sondern auch die Etablierung in der BBL", sagte Geschäftsführer Heiko Schelberg. Der Club habe dem Ex-Nationalspieler "in zahlreichen Gesprächen erneut einen mehrjährigen Vertrag angeboten". Man sei aber "nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen", meinte Schelberg.

Der 43 Jahre alte Wucherer hatte die Gießener 2013 nach der Insolvenz und dem Abstieg aus der 1. Liga übernommen. 2015 führte er den Traditionsclub in die BBL zurück, aktuell stehen die 46ers dort auf dem neunten Tabellenplatz. "Ich bedanke mich bei Heiko Schelberg und den Verantwortlichen nicht nur für das Vertrauen, das sie vor vier Jahren in mich gesetzt haben, sondern auch für die erfolgreiche Zusammenarbeit während dieser gesamten Zeit", sagte Wucherer. (dpa)