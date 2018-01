KÖLN. Nach dem 3:4 gegen Wolfsburg ist Haie-Trainer Peter Draisaitl bedient. Am Dienstag kommt die DEG zum rheinischen Eishockey-Derby.

Von Tobias Carspecken, 02.01.2018

Peter Draisaitl hatte die Hände tief in seinen Hosentaschen vergraben und machte ein finsteres Gesicht. Der Trainer der Kölner Haie war mächtig sauer. Sauer auf seine Spieler, die sich am Samstag durch das 3:4 (1:3, 2:1, 0:0) gegen die Grizzlys Wolfsburg eine weitere Niederlage auf eigenem Eis eingehandelt hatten. Und auch sauer über die liegengelassene Chance, mit einem Sieg über einen unmittelbaren Konkurrenten im Kampf um die direkte Playoff-Qualifikation zum anvisierten vierten Tabellenplatz der Deutschen Eishockey Liga aufzuschließen. Stattdessen vergrößerte sich der Rückstand auf Rang vier, der im Playoff-Viertelfinale das vorteilhafte Heimrecht garantieren würde, auf acht Zähler.

Diese Hypothek in den verbleibenden 15 Hauptrundenpartien wettzumachen, ist zwar möglich, stellt angesichts des stetigen Kölner Auf und Ab, das auch Draisaitl als neuer Trainer bislang nicht abstellen konnte, jedoch ein schwieriges Unterfangen dar. Dass die Haie in der Tabelle nicht entscheidend vorankommen, liegt zu einem wesentlichen Teil in der auffälligen Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsergebnissen begründet. Vor eigenem Publikum blieb der KEC zuletzt mehrfach hinter seinen Möglichkeiten zurück und verlor vier der jüngsten fünf Partien – häufig nach einer fehlerhaften Anfangsphase. Auf fremdem Eis läuft es dagegen wesentlich besser. Von den bisherigen sieben Auswärtsspielen unter Draisaitls Regie gewannen die Haie fünf.

Trainer redet sich bei Kritik in Rage

Die Gründe für diese Abweichung sind dem Kölner Trainer schleierhaft. „Ich habe nicht die geringste Ahnung, was in den Köpfen der Spieler vorgeht“, gestand der 52-Jährige nach der Niederlage gegen Wolfsburg. Dann redete sich Draisaitl in Rage und kritisierte seine Akteure in einer Schärfe, wie man es von ihm bislang nicht gekannt hatte. „Es ist einfach inakzeptabel, wie wir unsere Heimspiele angehen. Die Jungs werden irgendwann mal verstehen müssen, dass sie dem Gegner hier zuhause läuferisch und kämpferisch zumindest ebenbürtig sein müssen. Dann kann man über alles reden. Aber rauskommen, relativ wenig tun, dumme Strafzeiten nehmen – das geht nicht. Das ist Verlierer-Eishockey“, schimpfte der Deutsch-Tscheche.

Gegen Wolfsburg waren die Kölner in den ersten fünf Minuten gleich zweimal in Unterzahl geraten. Prompt fiel das 0:1. Mehrere Nachlässigkeiten in der Defensive ließen den Rückstand bis zur 25. Minute vorentscheidend auf 1:4 anwachsen und Draisaitl zu einer Maßnahme greifen, zu der er sich schon beim 0:6-Debakel gegen Ligaprimus EHC München gezwungen gesehen hatte. Er wechselte Daniar Dshunussow für Justin Peters zwischen die Pfosten, um seiner Mannschaft zu signalisieren: So geht es nicht weiter. Dass dieses Zeichen binnen weniger Tage zum wiederholten Male nötig war, wurmte Draisaitl gewaltig: „Wir haben Justin Peters jetzt zweimal aus dem Tor gejagt. Irgendwann muss es mal gut sein.“ Kölns Spieler pflichteten ihrem Coach bei. „Die Kritik ist nachvollziehbar“, sagte Doppeltorschütze Felix Schütz, während Kapitän Christian Ehrhoff geknickt feststellte: „Wir haben im ersten Drittel wieder einige Fehler gemacht und am Ende ein Sechs-Punkte-Spiel verloren. Das tut doppelt weh.“ Angreifer Ben Hanowski schlussfolgerte: „Wir müssen ab dem ersten Bully bereit sein.“

Mit Blick auf das bereits an diesem Dienstag (19.30 Uhr, Lanxess Arena) anstehende nächste Heimspiel gegen den rheinischen Erzrivalen Düsseldorfer EG erwartet Draisaitl von seinen Schützlingen einen schnellen Lernprozess: „Wir müssen dringend einen Weg finden, um auch zu Hause besser in die Partien zu finden. Wir machen so vieles richtig und schießen uns jedes Mal ins eigene Knie.“