Niederlage im Achtelfinale

04.05.2017 München. Der an Nummer eins gesetzte Gaël Monfils hat bei den BMW Open in München seine Auftaktpartie nicht überstanden. Nach einem Freilos in der ersten Runde unterlag der Franzose in seinem Achtelfinale Hyeon Chung aus Südkorea deutlich mit 2:6, 4:6.

Der Asiate bekommt es im Viertelfinale des mit 540 310 Euro dotierten Sandplatzturniers entweder mit Martin Klizan aus der Slowakei oder dem Hamburger Mischa Zverev zu tun. Monfils fand nie richtig in die Partie und leistete sich viel zu viele leichte Fehler. Wegen Regens war die Partie des Weltranglisten-16. für mehr als eineinhalb Stunden unterbrochen worden. (dpa)