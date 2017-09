Weltranglisten-Erste

Karolina Pliskova muss sich gegen Shuai Zhang in der dritten Runde den Sieg erkämpfen.

02.09.2017 New York. Vorjahresfinalistin Karolina Pliskova hat bei den US Open der Tennisprofis nur knapp ein Drittrunden-Aus vermieden und damit weiter die Chance, ihren Spitzenplatz in der Weltrangliste zu verteidigen.

Die 25 Jahre alte Tschechin rang die Chinesin Shuai Zhang 3:6, 7:5, 6:4 nieder. Nach dem Verlust des ersten Satzes lag Pliskova im zweiten Durchgang 4:5 zurück, die an Position 26 gesetzte Chinesin konnte dann ihren Aufschlag aber nicht durchbringen.

Die Topgesetzte muss bei den US Open das Endspiel erreichen, um auch nach dem Turnier noch die Weltranglisten-Führung inne zu haben. Ansonsten wird sie von der spanischen Wimbledon-Siegerin Garbiñe Muguruza oder Jelina Switolina aus der Ukraine abgelöst.

Mitte Juli war Pliskova auf Angelique Kerber als Nummer eins der Welt gefolgt. Vor einem Jahr war sie der Kielerin im Endspiel der US Open unterlegen gewesen. Bei der diesjährigen Auflage musste die Tschechin auch in der zweiten Runde einen Satz-Rückstand aufholen. (dpa)