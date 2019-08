Kam bei den US Open mit Mühe weiter: Naomi Osaka.

27.08.2019 New York. Titelverteidigerin Naomi Osaka ist ein Jahr nach ihrem denkwürdigen Final-Erfolg über Serena Williams mit einem umkämpften Dreisatz-Erfolg in die US Open gestartet.

Die 21 Jahre alte Tennis-Weltranglisten-Erste gewann in New York gegen die Russin Anna Blinkowa 6:4, 6:7 (5:7), 6:2. 2018 hatte die Japanerin Osaka bei den US Open mit einem Triumph über Serena Williams ihren ersten Grand-Slam-Titel geholt.

Die US-Amerikanerin Williams kassierte damals im Endspiel nach verbotenen Zeichen ihres Trainers und Schiedsrichter-Kritik drei Strafen, darunter einen Spielverlust. Dem Unparteiischen unterstellte die frühere Nummer eins der Welt, er würde Männer in dieser Situation anders behandeln. (dpa)