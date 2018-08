30.08.2018 New York. Vorjahressieger Rafael Nadal steht bei den US Open in der dritten Runde. Der Tennis-Weltranglisten-Erste aus Spanien besiegte den Kanadier Vasek Pospisil in New York mit 6:3, 6:4, 6:2.

Nächster Gegner des Titelverteidigers ist an diesem Freitag der an Nummer 27 gesetzte Russe Karen Chatschanow. Der ehemalige Weltranglisten-Erste Andy Murray ist dagegen in der zweiten Runde ausgeschieden. Der New-York-Champion von 2012 verlor 5:7, 6:2, 4:6, 4:6 gegen den früheren Top-Ten-Spieler Fernando Verdasco aus Spanien.

Der an Nummer 31 gesetzte Linkshänder verwandelte nach fast dreieinhalb Stunden seinen dritten Matchball gegen den zweimaligen Olympiasieger Murray, der nach einer Hüftoperation erst wieder ins Profitennis zurückgekehrt ist. Von den bisherigen 14 Duellen mit dem 34-jährigen Verdasco auf der Tour hatte der drei Jahre jüngere Schotte nur eines verloren. Verdasco trifft in der dritten Runde am Freitag auf den Argentinier Juan Martin del Potro, der die US Open 2009 gewinnen konnte und diesmal an Nummer drei gesetzt ist. (dpa)