Verzicht auf Sandplatzsaison

Roger Federer will sich auf die Rasen- und Hartplatzsaison konzentrieren.

15.05.2017 Paris/Basel. Der Schweizer Tennisstar Roger Federer verzichtet dieses Jahr auf die Teilnahme an den French Open in Paris. Der 35-Jährige begründete seinen Entschluss damit, sich ganz auf die Rasen- und Hartplatzsaison konzentrieren zu wollen.

Die Sandplatzsaison wolle er hingegen komplett auslassen. Die richtige Turnierplanung sei für ihn inzwischen zum Schlüssel geworden, um erfolgreich zu bleiben, schrieb Federer auf seiner Homepage.

Die French Open, Saison-Höhepunkt auf Sand und das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres, beginnen am 28. Mai. Nach einem halben Jahr Pause aufgrund einer Knieverletzung hatte Federer im Januar sein Comeback gegeben und sogleich bei den Australian Open in Melbourne sowie bei den Masters-Turnieren in Indian Wells und Miami triumphiert. Danach legte die frühere Nummer eins der Tennis-Welt eine Wettkampfpause ein.

Federers Fokus liegt jetzt auf der Rasensaison mit geplanten Auftritten in Stuttgart, Halle und Wimbledon. (dpa)