Dustin Brown hat sich in Doha gegen Facundo Bagnis durchgesetzt.

02.01.2017 Doha. Mit Mühe hat Tennisprofi Dustin Brown seine erste Aufgabe beim ATP-Turnier in Doha gemeistert. Der 32-Jährige aus Winsen an der Aller setzte sich in drei Sätzen 6:1, 6:7 (2:7), 6:4 gegen Facundo Bagnis aus Argentinien durch.

In der nächsten Runde trifft Brown auf den französischen Topspieler Jo-Wilfried Tsonga oder Andrej Kusnezow aus Russland. Das Hartplatz-Turnier ist mit 1,237 Millionen US-Dollar dotiert. (dpa)