27.03.2017 Miami. Tennis-Bundestrainerin Barbara Rittner wird im Fed-Cup-Relegationsduell gegen die Ukraine wohl auf die zuletzt schwächelnde Andrea Petkovic verzichten.

"Wenn in den nächsten zwei Wochen nichts Außergewöhnliches passiert, wird sie im April in Stuttgart nicht dabei sein", sagte Rittner in einem Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Beim WTA-Turnier in Miami habe sie mit der früheren Top-Ten-Spielerin ein "hilfreiches" Gespräch geführt, berichtete Rittner. Petkovic war in der ersten Runde gescheitert. In der Weltrangliste liegt sie nur auf Platz 76.

"Das habe ich in Hawaii schon gesagt, in dieser Verfassung, ohne Selbstvertrauen, kann sie ihrer Rolle als Sprecherin des Teams und Einzelspielerin, die einen Punkt holen will, nicht gerecht werden. Sie sagt ja immer, sie steht zur Verfügung, aber da muss man sie vielleicht auch vor sich selbst schützen", sagte Rittner.

Bei der Erstrunden-Niederlage auf Hawaii hatte Petkovic beide Einzel verloren. Nach dem 0:4 muss die deutsche Auswahl am 22./23. April in der Relegation gegen den Abstieg aus der Weltgruppe der besten acht Nationen kämpfen. Neben der Weltranglisten-Ersten Angelique Kerber und Julia Görges dürfte auch Carina Witthöft gesetzt sein. Um den letzten freien Platz konkurrieren Mona Barthel, Annika Beck und Laura Siegemund, die aber zuletzt ebenfalls nicht überzeugen konnten. (dpa)