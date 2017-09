Tatjana Maria unterlag der an Position acht gesetzten Belgierin Alison Van Uytvanck.

16.09.2017 Quebec. Tatjana Maria hat beim Tennisturnier in Quebec das Halbfinale verloren und muss weiter auf die erste Final-Teilnahme ihrer Karriere bei einem WTA-Turnier warten.

Die 30-Jährige aus Bad Saulgau unterlag der an Position acht gesetzten Belgierin Alison Van Uytvanck in zwei Sätzen klar mit 1:6, 2:6. Die an Nummer vier gesetzte Maria war die einzige deutsche Spielerin bei dem mit 226 750 Dollar dotierten Hartplatz-Turnier. (dpa)