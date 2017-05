Saison-Aus

21.05.2017 Stuttgart. Der TVB Stuttgart muss im Abstiegskampf der Handball-Bundesligs ohne seinen Spielmacher Michael Kraus auskommen.

Der Weltmeister von 2007 zog sich am Samstag im Spiel des Tabellen-14. beim TBV Lemgo (24:24) einen Trümmerbruch der rechten Mittelhand zu und fällt für die restlichen vier Saisonspiele aus. Der 33-Jährige muss voraussichtlich operiert werden. "Das ist ein schwerer Schlag für uns. Das Team hat aber bereits gestern nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Mimi gezeigt, zu was es in der Lage ist", sagte TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt am Sonntag. (dpa)