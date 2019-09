Handball-Bundesliga

15.09.2019 Hannover. Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf haben die Tabellenführung in der Bundesliga verteidigt. Die Niedersachsen gewannen ihr Heimspiel gegen den Bergischen HC 30:24 (13:8).

Nach dem fünften Sieg im fünften Spiel bleibt die Mannschaft von Trainer Carlos Ortega das einzige Team ohne Punktverlust. "Das ist ein Superstart. Ich hoffe, es geht so weiter", sagte Rückraumspieler Fabian Böhm nach dem Spiel bei Sky. Mit einem weiteren Sieg am Donnerstag in Stuttgart könnten die "Recken", bei denen Torwart Domenico Ebner mit 14 Paraden überragte, einen Startrekord in ihrer Bundesliga-Historie aufstellen.

Danach warten jedoch vier Topteams auf die TSV: der deutsche Meister SG Flensburg-Handewitt, MT Melsungen mit dem Ex-Hannoveraner Kai Häfner, der Tabellenzweite SC Magdeburg sowie die Rhein-Neckar Löwen.

Im Tabellenkeller warten der TVB 1898 Stuttgart, Frisch Auf Göppingen und Aufsteiger HSG Nordhorn-Lingen weiter auf den ersten Saisonsieg. Stuttgart verlor bei den Füchsen Berlin 27:36(15:21), Göppingen unterlag beim SC DHfK Leipzig 25:26 (11:14), und Nordhorn musste sich bei der HSG Wetzlar 27:34 (10:18) geschlagen geben. Der HC Erlangen und der TBV Lemgo Lippe trennten sich 26:26 (12:13). (dpa)