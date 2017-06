Andreas Wolff sucht einen Verein, bei dem er in mehr Spielen der ersten Güteklasse im Tor stehen kann.

06.06.2017 Kiel. Nationaltorwart Andreas Wolff vom THW Kiel kokettiert mit einem Wechsel.

"Mein Berater steht im Austausch mit anderen Vereinen, bei denen die Möglichkeit gegeben wäre, mehr in Spielen der ersten Güteklasse - zum Beispiel K.o.-Matches in der Champions League oder Top-Spiele in der Bundesliga - im Tor zu stehen", sagte der 26 Jahre alte Handballprofi den "Kieler Nachrichten".

Beim THW ist er offensichtlich unzufrieden. "Dass ich in den K.o.-Spielen der Champions League nicht gespielt habe, gibt mir natürlich zu denken", sagte Wolff.

THW-Manager Storm sagte der Zeitung, die Kieler hätten dem Keeper "ein Angebot gemacht", seien "aber nicht zu einer Einigung gekommen". Wolff erklärte: "Die Verhandlungen sind nach Unstimmigkeiten mit der Geschäftsführung ad acta gelegt, wobei das Finanzielle allein nicht ausschlaggebend war." Er habe sich "noch in keine Richtung entschieden". Interesse an dem Torwart soll Paris St. Germain haben. Ein offizielles Angebot liegt nach Storms Angaben aber nicht vor. (dpa)