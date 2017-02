25:27-Heimniederlage

15.02.2017 Kiel. Der THW Kiel hat in der Handball-Champions-League das Gruppenspiel gegen Ungarns Rekordmeister Telekom Veszprem verloren und besitzt nur noch geringe Chancen auf den dritten Platz.

Die Norddeutschen unterlagen in der heimischen Sparkassen-Arena mit 25:27 (15:15). In der umkämpften Partie war Niklas Ekberg mit sieben Toren erfolgreichster THW-Schütze. Bei den Ungarn traf der Ex-Kieler Momir Ilic (7) am häufigsten.

Die Kieler sind mit elf Punkten weiterhin Vierter. Vor ihnen rangiert die SG Flensburg-Handewitt (11 Punkte), die allerdings zwei Partien weniger ausgetragen hat. In Führung liegen der FC Barcelona (18) und Paris Saint-Germain (16).

Im ersten Heimspiel des Jahres legte der THW einen Katapultstart hin. Nach acht Minuten führte die Mannschaft mit 5:1. Danach kippte das Spiel. Die Ungarn glichen neun Minuten später erstmals aus (7:7/17. Minute). Die Abwehr des THW leistete sich einige Fehler und wurde von Trainer Alfred Gislason auf eine offensivere Variante umgestellt.

Die Ungarn fanden immer besser in die Partie und führten in der zweiten Halbzeit mehrfach mit drei Toren (16:19/35.). Dagegen leisteten sich die Kieler zu viele Fehlwürfe.

Die Hausherren mussten erneut auf Torhüter Niklas Landin verzichten, der an einer Daumenverletzung laboriert. Deutschlands Nationaltorwart Andreas Wolff hatte nicht seinen besten Tag. Sein Gegenüber Roland Mikler hielt mehr Würfe. So setzten sich die abwehrstarken Magyaren durch und sind damit in beiden Gruppenspielen Sieger gegen den THW. Das Hinspiel hatten sie mit 21:19 gewonnen. (dpa)