29.11.2017 Flensburg. Durch die Heimniederlage gegen die Zebras verpassen die SG Flensburg-Handewitt und die Löwen die vorzeitige Qualifikation für das Achtelfinale der Champions League.

Die Handballer des THW Kiel haben in der Champions League ein Ausrufezeichen gesetzt. Die "Zebras" gewannen das Vorrundenspiel bei der SG Flensburg-Handewitt mit 33:30 (16:15) und verhinderten somit, dass sich der große Nordrivale vorzeitig für das Achtelfinale qualifizierte.

Auch der aktuelle Meister Rhein-Neckar Löwen verpasste durch das 26:30 (13:17) beim kroatischen Titelträger HC Zagreb zunächst den Sprung in die K.o.-Runde.

Überragender Akteur im 95. Landesderby zwischen Kiel und Flensburg war THW-Schlussmann Andreas Wolff. In der 13. Minute hatte er den glücklosen Niklas Landin im Tor abgelöst und lief zu ganz großer Form auf. Am Ende hatte er bei fünf gehaltenen Siebenmetern insgesamt 17 Paraden auf seinem Konto. Nach dem Spiel blieb der deutsche Nationalkeeper ganz bescheiden: "Ich bin froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte", sagte der 26-Jährige im TV-Sender Sky.

Kiels Trainer Alfred Gislason hob zudem noch die "fantastischen Leistungen von Christian Dissinger und Lukas Nilsson" hervor. Für den SG-Rückraumspieler war die Rote Karte gegen den Flensburger Abwehrchef Tobias Karlsson nach einem Foul an Dissinger in der 16. Minute nicht entscheidend: "Wir haben zu viele Chancen liegen gelassen. Das war die einzige Ursache", sagte der Linkshänder. Flensburg bleibt mit 14:6 Punkten Zweiter der Gruppe B, Kiel (11:9) ist weiterhin Vierter.

Nichts zu holen gab es für die Rhein-Neckar Löwen beim HC Zagreb, der ausgerechnet gegen den Deutschen Meister seine erste Vorrunden-Partie in der europäischen Königsklasse gewann. "Ich kann das nicht erklären, wir waren von Anfang an nicht da", sagte Löwen-Coach Nikolaj Jacobsen: "Das war über 60 Minuten eine schlechte Partie von uns." Mit jetzt 12:8 Zählern stehen die Mannheimer in der Gruppe A weiterhin auf Rang vier. (dpa)