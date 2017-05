Einreise verweigert

20.05.2017 Bukarest. Dem türkischen Basketball-Profi Enes Kanter ist die Einreise nach Rumänien verweigert worden, nachdem sein türkischer Reisepass annulliert worden war.

In einem Twitter-Video, das er im Flughafen von Bukarest aufnahm, berichtete der 25-Jährige, dass er seit Stunden von zwei Polizisten festgehalten werde. Kanter steht in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA bei den Oklahoma City Thunder unter Vertrag. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu wollte Kanter vor Ort Veranstaltungen besuchen, die in Verbindung zur Bewegung des Predigers Fethullah Gülen stehen, die die türkische Führung für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich macht. Kanter ist bekennender Anhänger der Gülen-Bewegung. Der Sprecher des rumänischen Zolls, Fabian Badila, sagte der Nachrichtenagentur AP, dass Kanter Rumänien verlassen habe und auf dem Weg zurück in die USA sei.

Im Twitter-Video bezeichnete Kanter seine "politischen Ansichten" als Grund für den Vorfall. Außerdem stellte er den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan als Verantwortlichen dar und kritisierte ihn scharf: "Er hat in Washington Leute attackiert. Er ist ein schlechter, schlechter Mann. Er ist ein Diktator und er ist der Hitler unseres Jahrtausends."

Kanter hatte Erdogan schon in der Vergangenheit immer wieder öffentlich kritisiert. In seiner Heimat ist er dadurch in Ungnade gefallen. Im vergangenen Sommer verstieß ihn sein Vater in einem öffentlichen Brief und forderte ihn auf, einen anderen Nachnamen anzunehmen. In die türkische Nationalmannschaft wird Kanter seit Jahren nicht mehr berufen. (dpa)