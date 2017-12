Schlechte Sichtverhältnisse

Nach der Absage des Rennens in St. Moritz bauen Helfer die Tore ab.

10.12.2017 St. Moritz. Der für Sonntag geplante Super-G und die Ersatz-Kombination in St. Moritz sind abgesagt worden. Nach zwei Verschiebungen wegen schlechter Sicht teilten die Veranstalter diese Entscheidung mit.

Viktoria Rebensburg hatte sich nach ihrem sechsten Platz im Super-G am Samstag ein noch besseres Resultat erhofft. Das nächste Rennen im alpinen Ski-Weltcup für die Damen ist die Abfahrt am kommenden Samstag in Val d'Isère. (dpa)