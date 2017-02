Atlanta gewinnt Münzwurf

06.02.2017 Houston. Der frühere US-Präsident George H.W. Bush hat den New England Patriots beim Münzwurf für den Super Bowl kein Glück gebracht. Vor dem Finale der National Football League in Houston wurde der 92-Jährige unter dem Jubel der Zuschauer in einem Rollstuhl aufs Spielfeld geschoben.

An der Seite seiner Ehefrau Barbara warf er die Münze - die Atlanta Falcons gewannen und entschieden sich, die zweite Halbzeit mit Ballbesitz zu beginnen. Erst am vergangenen Montag hatte Bush nach einer mehr als zweiwöchigen Behandlung wegen einer Lungenentzündung das Krankenhaus in Houston verlassen. (dpa)