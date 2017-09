Aus für Davis-Cup-Spieler

Muss beim ATP-Turnier in St. Petersburg die Heimreise antreten: Jan-Lennard Struff.

23.09.2017 St. Petersburg. Davis-Cup-Spieler Jan Lennard Struff hat beim Tennis-Turnier in St. Petersburg den Einzug ins Endspiel verpasst.

Gut eine Woche nach seiner Glanzvorstellung im Davis Cup verlor der 27 Jahre alte Weltranglisten-54. sein Halbfinale mit 3:6, 5:7 gegen den einen Platz schlechter eingestuften Damir Dzumhur aus Bosnien-Herzegowina. Das Hartplatz-Turnier in der russischen Metropole ist mit gut einer Million Dollar dotiert.

Der Warsteiner Struff hatte in der Vorwoche der deutschen Tennis-Nationalmannschaft im Relegationsspiel in Portugal den entscheidenden Punkt zum Klassenerhalt in einem dramatischen Duell gesichert. (dpa)