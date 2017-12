Katharina Althaus (l-r), Siegerin Maren Lundby und die drittplatzierte Carina Vogt in Lillehammer auf dem Podest.

01.12.2017 Lillehammer. Die deutschen Skisprung-Frauen sind mit zwei Podestplätzen in den Olympia-Winter gestartet. Beim ersten Weltcup in Lillehammer landete Katharina Althaus auf Platz zwei und damit direkt vor Olympiasiegerin Carina Vogt, die Dritte wurde.

Der Sieg ging an die Norwegerin Maren Lundby, die in beiden Durchgängen 96 Meter sprang. Althaus hatte nach dem ersten Sprung geführt, lag am Ende aber 9,3 Punkte hinter der Norwegerin.

Svenja Würth als Sechste und Gianina Ernst auf Rang acht komplettierten das starke Teamergebnis zum Start in eine Saison, in der erstmals Mannschaftsspringen für Frauen auf dem Programm stehen.

"Wir haben absolut zwei Podestplätze gewonnen", sagte Trainer Andreas Bauer im ZDF. "Wir sehen, dass wir nah dran sind und dass wir auch gewinnen können", bilanzierte der Coach. Gesamtweltcupsiegerin Sara Takanashi landete überraschend nur auf dem vierten Platz.

Althaus selbst betonte, zum Sieg hätten "nur Kleinigkeiten gefehlt". Sie sei aber sehr zufrieden. "Wir wissen, dass wir ein starkes Team sind. Es ist immer cool, wenn man das auch im Wettkampf zeigen kann", sagte die 21 Jahre alte Althaus. (dpa)