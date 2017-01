Eishockey-Profiliga NHL

Der deutsche Torhüter Thomas Greiss konnte dieses Mal die Niederlage der New York Islanders nicht verhindern.

23.01.2017 New York. Auch der starke Torhüter Thomas Greiss hat die erste Niederlage der New York Islanders nach zuletzt drei Siegen in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL nicht verhindern können. Die Islanders verloren 2:3 nach Verlängerung gegen die Philadelphia Flyers.

Der deutsche Keeper wehrte 44 Schüsse ab, war beim Siegtor der Flyers durch Claude Giroux in der 64. Minute aber machtlos. Auch Islanders-Verteidiger Dennis Seidenberg überzeugte mit einer guten Leistung und bereitete die zwischenzeitliche 2:0-Führung durch Alan Quine (25.) mit seinem zehnten Assist in dieser Saison vor. Nick Leddy schoss für die Gastgeber zuvor das 1:0 (14.). Wayne Simmonds (35.), Ivan Proworow (42.) und Giroux sorgten noch für die Wende.

Ohne Tom Kühnhackl feierten die Pittsburgh Penguins einen 5:1-Sieg über die Boston Bruins. Superstar Sidney Crosby markierte für den Titelverteidiger mit seinem 28. Saisontreffer den Endstand und legte zwei weitere Tore vor. Kühnhackl stand nicht im Kader der Penguins. (dpa)