Ehning Bester auf Rang sechs

27.08.2017 Göteborg. Die deutschen Springreiter sind bei der Europameisterschaft in Schweden auch im Einzel ohne Medaille geblieben.

Für das beste Ergebnis der vier Starter sorgte am Sonntag der 43-Jährige Marcus Ehning aus Borken, der nach einem Abwurf mit Pret A Tout auf Platz sechs kam. Philipp Weishaupt aus Riesenbeck vergab ebenfalls eine bessere Platzierung und und ritt mit Convall am Abschlusstag auf Rang zwölf. Als Europameister feierten die rund 12 000 Zuschauer den 45 Jahre alten Schweden Peder Fredricson, der mit All gewann. Zweiter wurde der Niederländer Harrie Smolders mit Don vor dem Iren Cian O'Connor mit Good Luck. (dpa)