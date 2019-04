Viermaliger Olympiasieger

Will mit 60 nicht mehr auf dem Pferd sitzen: Springreiter Ludger Beerbaum.

05.04.2019 Göteborg. Ludger Beerbaum hat noch nicht über sein Karriereende entschieden - will aber "nicht mehr mit 60 reiten". Das sagte der 55 Jahre alte Springreiter am Rande des Weltcup-Finales in Göteborg.

"So ein bisschen mache ich es noch", kündigte der viermalige Olympiasieger an: "Für das Ende habe ich noch keinen Plan." Ursprünglich wollte Beerbaum mit 50 Jahren nicht mehr reiten. Das hatte er mehrfach gesagt. "Jetzt habe ich mich ja erstaunlich gut gehalten", sagte der Reiter, der nach der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt hatte.

Beerbaum ist der erfolgreichste Reiter seiner Generation. Fast 20 Jahre dominierte er den Springsport, gewann bei Olympia sowie Welt- und Europameisterschaften zahlreiche Medaillen. Zuletzt sind die Erfolge weniger geworden. In der Weltrangliste liegt die langjährige Nummer eins derzeit auf Platz 39. (dpa)