Sieg über Ungarn

07.09.2017 Istanbul. Spaniens Basketball-Superstar Pau Gasol hat zum Abschluss der Vorrunde die Führung in der ewigen Punkteliste bei Europameisterschaften übernommen.

Der 37-Jährige erzielte in Istanbul beim 87:64 über Ungarn 20 Zähler und zog mit insgesamt 1111 EM-Punkten am Franzosen Tony Parker (1104) vorbei.

Den nun drittplatzierten Dirk Nowitzki (1052) hatte Gasol bereits früher im Turnier hinter sich gelassen. Noch auf dem Parkett erhielt der Center der San Antonio Spurs die Glückwünsche auch seiner Gegner für den erreichten Meilenstein.

Mit dem fünften Sieg im fünften Vorrundenspiel untermauerte Titelverteidiger Spanien seine Ambitionen auf die vierte Goldmedaille seit 2009 und beendete die Gruppe C souverän als Erster. Hinter den Iberern zogen auch Kroatien, Montenegro und Ungarn in die K.o.-Phase in Istanbul ein.

In der Gruppe D feierten Russland (82:70 gegen Großbritannien) und Vize-Weltmeister Serbien (74:54 gegen Belgien) ihre jeweils vierten Siege. Vor dem abschließenden Duell von Gastgeber Türkei mit Lettland waren die endgültigen Platzierungen aber noch offen. (dpa)