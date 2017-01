81:64 gegen Ironi Nahariya

25.01.2017 Frankfurt/Main. Die Frankfurt Skyliners haben in der Basketball-Champions-League die nächste Runde erreicht. Im Endspiel um Gruppenplatz fünf bezwang das Team von Trainer Gordon Herbert die israelischen Gäste Ironi Nahariya mit 81:64 (36:36).

Bamberg festigte damit den zur Qualifikation nötigen Platz in der Achtergruppe. Bester Werfer der Hessen, die die Vorrunde mit sieben Siegen und sieben Niederlagen beendeten, war Kwame Vaughn mit 20 Punkten.

In einer zunächst ausgeglichenen Partie war beiden Mannschaften die Nervosität anzumerken. Für beide Teams galt: Nur mit einem Sieg kann das Weiterkommen in der Champions League gesichert werden. Nach der Halbzeit wurden die Hessen immer stärker und sorgten mit einem furiosen dritten Viertel (26:13) für die Vorentscheidung. Damit gelang auch die Revanche für eine klare 54:75-Pleite in der Hinserie.

Damit geht es für den Europe-Cup-Sieger aus Frankfurt in den Pre-Playoffs der Champions League weiter. Diese Zwischenrunde um die Qualifikation für das Achtelfinale wird am 27. Januar ausgelost und am 7./8. Februar (Hinspiele) sowie am 21./22. Februar (Rückspiele) ausgetragen. Nahariya spielt im Europe Cup weiter. (dpa)