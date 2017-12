Würth Fünfte

Katharina Althaus hat den Weltcup in Lillehammer gewonnen.

02.12.2017 Lillehammer. Die deutsche Skispringerin Katharina Althaus hat den zweiten Weltcup-Erfolg ihrer Karriere gefeiert. Die 21-Jährige aus Oberstdorf gewann in Lillehammer vor der Norwegerin Maren Lundby und löste damit bereits ihr Ticket für die Olympischen Spiele in Pyeongchang.

Althaus präsentiert sich beim Auftakt in exzellenter Form: Bereits am Freitag war sie hinter Lundby auf Rang zwei gelandet. Auch Svenja Würth auf Rang fünf und Weltmeisterin Carina Vogt, die Siebte wurde, erfüllten bereits im zweiten Wettkampf die Norm für Olympia.

"Ich bin erstmal ein bisschen sprachlos. Das war echt cool. Mich freut es riesig, dass ich es so rübergebracht habe", sagte Althaus nach dem Wettkampf im ZDF. Bundestrainer Andreas Bauer freute sich über die geschlossene Teamleistung - und für seine Top-Springerin: "Ich bin richtig stolz auf die Katharina. An ihren Sprüngen gerade kann man sehr wenig aussetzen", sagte Bauer.

Im Weltcup haben sowohl Althaus als auch Lundby nach zwei Springen 180 Punkte auf dem Konto. Die Japanerin Sara Takanashi, die in den vergangenen Jahren Dauer-Siegerin war, landete nur auf Rang vier. Am Sonntag springen die Frauen in Lillehammer auf der großen Schanze. (dpa)