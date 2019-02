Team-Weltmeister am Start

27.02.2019 Seefeld. Für Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger ist die Nordische Ski-WM in Seefeld wohl vorzeitig beendet.

Der 23 Jahre alte Bayer wurde von Bundestrainer Werner Schuster nicht für das Einzel am Freitag berücksichtigt, wie aus der vom Weltverband FIS veröffentlichten Startliste hervorgeht. Stattdessen werden die vier Team-Weltmeister Markus Eisenbichler, Karl Geiger, Stephan Leyhe und Richard Freitag an den Start gehen.

Wellinger war nach einem schwachen Einzel in Innsbruck bereits für den Teamwettbewerb am Bergisel gestrichen worden. Für das Mixed am Samstag dürfte er mit seiner derzeitigen Form auch nicht in Frage kommen.

Einzel-Weltmeister Eisenbichler und Silbergewinner Geiger befinden sich derweil weiter in sehr guter Verfassung. Beim Training am Mittwochabend belegten sie im ersten Durchgänge die Ränge drei und vier, dann ließen sie den zweiten Sprung aus. Leyhe, der beide Durchgänge absolvierte, belegte die Ränge fünf und vier. (dpa)