Hintermann siegt in Wengen

13.01.2017 Wengen. Skirennfahrer Alexis Pinturault hat die erste Kugel des WM-Winters gewonnen.

Im vom Wetter massiv beeinflussten zweiten von zwei Kombinations-Weltcups in dieser Saison belegte der Franzose in Wengen zwar nur Rang 20, verteidigte damit aber knapp seine Führung in der Disziplinwertung und wiederholte den Gesamtsieg aus der vergangenen Saison. Der überraschende Tagessieger Niels Hintermann aus der Schweiz rückte in der Gesamtwertung bis auf elf Punkte an Pinturault heran und wurde Zweiter. Dritter in der Endabrechnung ist der Norweger Aleksander Aamodt Kilde.

Hintermann katapultierte sich vor heimischem Publikum von Rang 23 nach dem Slalom in der Abfahrt noch zu seinem ersten Weltcup-Sieg im zwölften Rennen. Zweiter wurde ebenso überraschend Maxence Muzaton aus Frankreich (+0,26 Sekunden) vor Frederic Berthold aus Österreich (+0,35). Alle profitierten vom stärker werdenden Schneefall.

Berthold ist der Sohn des deutschen Cheftrainers Mathias Berthold. Dessen Fahrer erwischten keinen guten Tag. Thomas Dreßen und Josef Ferstl schieden im wegen des starken Schneefalls vorgezogenen Slalom aus. Andreas Sander machte im Slalom einen Fehler und nutzte die Schussfahrt lediglich als Trainingsfahrt vor der für Samstag angesetzten Spezialabfahrt. Er belegte Rang 40. (dpa)