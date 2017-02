Sturz bei WM in St. Moritz

14.02.2017 St. Moritz. Skirennfahrerin Lara Gut wird nach ihrem Kreuzband- und Meniskusriss im linken Knie bei der Ski-WM in St. Moritz operiert. Vor dem Eingriff in wenigen Tagen sollen sich die Entzündungswerte in dem beschädigten Gelenk noch normalisieren, teilte der Schweizer Skiverband mit.

Gut hatte sich am Freitag beim Einfahren für den Slalom der Alpinen Kombination verletzt. Die Gesamtweltcupsiegerin der vergangenen Saison war die größte WM-Hoffnung der Gastgeber, die aber auch ohne Gut sehr erfolgreich sind. (dpa)