Weltcup in Crans Montana

Lena Dürr wurde Achte in der Alpinen Kombination von Crans Montana.

24.02.2017 Crans Montana. WM-Teilnehmerin Lena Dürr ist in der Alpinen Kombination von Crans Montana ihr zweitbestes Saisonergebnis gelungen. In einem zu Beginn fragwürdigem ersten Wettkampf nach den Weltmeisterschaften kam sie nach dem abschließenden Slalom auf einen guten achten Platz.

Der Sieg ging an die Italienerin Federica Brignone vor Abfahrts-Weltmeisterin Ilka Stuhec aus Slowenien. Michaela Kirchgasser aus Österreich wurde wie vor zwei Wochen bei der WM in St. Moritz Dritte.

Viktoria Rebensburg war nach dem Super-G am Vormittag Siebte gewesen, verzichtete aber auf den Torlauf und nutzte den Wettkampf als Training für das Rennen am Samstag. Michaela Wenig schied nach Platz 24 aus dem Super-G im Slalom aus. Marlene Schmotz belegte am Ende Rang 25, Patrizia Dorsch kam auf Platz 27.

Das Super-G-Rennen wurde nach den drei ersten Starterinnen zunächst abgebrochen und vom Reservestart neu begonnen. Alle drei hatten an der gleichen Stelle große Schwierigkeiten. Denise Feierabend aus der Schweiz verletzte sich anscheinend. Die Fahrerinnen aus den USA, darunter die Gesamtweltcup-Führende Mikaela Shiffrin und Lindsey Vonn, verzichteten wegen Sicherheitsbedenken auf ihre Teilnahme. (dpa)