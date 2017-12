03.12.2017 Beaver Creek. So hatte sich Stefan Luitz den Start in die Saison vorgestellt. Beim ersten Riesenslalom in Beaver Creek rast der Allgäuer gleich aufs Podium. Dass er einen Sieg als zwischenzeitlich Führender verpasst, grämt ihn kaum.

Skirennfahrer Stefan Luitz ist gleich im Auftakt-Riesenslalom der Saison in Beaver Creek auf das Podium gerast und hat auf souveräne Art und Weise sein Olympia-Ticket gelöst.

Schon im ersten Rennen nach dem Verletzungs-Aus von Erfolgsgarant Felix Neureuther zeigte der Allgäuer sein Potenzial auf und war nur von den Ski-Stars Marcel Hirscher aus Österreich und Henrik Kristoffersen aus Norwegen zu bezwingen. Über den verpassten Premierensieg im Weltcup nach Laufbestzeit im ersten Durchgang ärgerte sich der 25-Jährige nicht, sondern breitete im Ziel erleichtert die Arme aus, ballte dann beide Fäuste und strahlte auf dem Siegerfoto in die Kameras.

"Einfach schön" nannte Luitz seinen Coup im ORF und entschuldigte sich bei seinem österreichischen Rivalen Manuel Feller, den er um eine Hundertstelsekunde auf Rang vier verwiesen hatte. "Tut mir leid Manuel - heute war das Glück auf meiner Seite." Auf Sieger Hirscher fehlten Luitz nach einem nicht mehr idealen Finish 1,03 Sekunden.

"Das war richtig top", lobte der deutsche Alpin-Direktor Wolfgang Maier seinen Schützling trotzdem. "Dass er die Saison mit einem Podium eröffnet und sein Olympia-Ticket gezogen hat, das macht uns sehr happy." Luitz hatte dem Deutschen Skiverband (DSV) nach Viktoria Rebensburg und Thomas Dreßen in den Abfahrten vom Samstag den dritten Top-3-Rang an diesem Nordamerika-Wochenende beschert - und das ohne den verletzten Felix Neureuther! "Alle Leistungsträger, die wir gerade haben, ziehen", sagte Maier. "Das freut mich extrem."

Beim ersten Riesenslalom-Durchgang dieser Saison hatte Luitz alle verblüfft und war in Führung gegangen. "Mir hat es relativ viel Spaß gemacht beim Fahren. Das ist meistens ein Zeichen, dass es nicht so schnell ist. Ich habe schon Angst gehabt, auf die Zeitnahme zu gucken", sagte der Sportler vom SC Bolsterlang nach Lauf eins.

Noch Aufholbedarf hat indes Fritz Dopfer, der bei seinem ersten Riesenslalom nach einer einjährigen Verletzungspause auf den 20. Platz kam. Linus Straßer und Dominik Schwaiger verpassten im ersten Lauf die Top 30. Alexander Schmid schied aus. (dpa)