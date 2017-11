Jansrud Super-G-Sieger

26.11.2017 Lake Louise. Der deutsche Skirennfahrer Thomas Dreßen hat am ersten Speedwochenende im alpinen Ski-Weltcup die Norm für die Olympischen Winterspiele erfüllt.

Der 24-Jährige wurde einen Tag nach seinem 14. Platz in der Abfahrt in Lake Louise auch 14. im Super-G und darf für seine erste Olympia-Teilnahme planen. Josef Ferstl kam als bester Deutscher im Super-G auf den zehnten Platz und erfüllte damit die halbe Norm ebenso wie Andreas Sander tags zuvor durch Rang 15 in der Abfahrt. Im Super-G lag Sander beim Sieg von Kjetil Jansrud aus Norwegen nach 38 Startern nur auf dem 22. Rang. Platz zwei und drei gingen an Max Franz und Hannes Reichelt aus Österreich. (dpa)