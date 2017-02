Punktbeste

04.02.2017 Feldberg. Skicrosserin Heidi Zacher hat einen kuriosen Weltcup am Feldberg gewonnen. Die Lenggrieserin feierte ihren insgesamt fünften Karriereerfolg, weil das Rennen wegen zu heftiger Windböen nach dem Achtelfinale abgebrochen wurde.

Da Zacher zu dem Zeitpunkt die in der FIS-Punkteliste am besten positionierte Fahrerin war, wurde ihr der Sieg zugesprochen. Für die 28-Jährige war es der dritte Sieg und zugleich das fünfte Podium in zuletzt sechs Weltcups.

Bei den Männern siegte der Franzose Jean-Frédéric Chapuis. Aus dem Deutschen Skiverband hatte nur Daniel Bohnacker das Viertelfinale erreicht, der durch die Abbruchregel am Ende auf Platz 13 landete. (dpa)