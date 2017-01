Harter Kampf

Für Laura Siegemund ist das Turnier in Brisbane bereits beendet.

02.01.2017 Brisbane. Laura Siegemund ist in der ersten Runde des Tennisturniers in Brisbane knapp gescheitert. Die deutsche Nummer zwei aus Metzingen verlor an Australiens Ostküste 6:4, 6:7 (3:7), 3:6 gegen die Chinesin Zhang Shuai.

Die Niederlage der Weltranglisten-31. gegen die Nummer 23 stand erst nach 2:47 Stunden fest. Im zweiten Satz stand Siegemund dicht vor dem Sieg. Das WTA-Hartplatzveranstaltung ist mit 890 000 Dollar dotiert, die Weltranglisten-Erste Angelique Kerber hat zunächst ein Freilos. (dpa)