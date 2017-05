Stuttgart-Siegerin siegt

Laura Siegemund gewann ihr Auftakt-Match in Madrid.

07.05.2017 Madrid. Laura Siegemund steht beim Tennisturnier in Madrid in der zweiten Runde. Eine Woche nach ihrem Titelgewinn in Stuttgart setzte sich die 29-Jährige aus Metzingen gegen die Weltranglisten-Siebte Johanna Konta aus Großbritannien nach knapp zweieinhalb Stunden mit 3:6, 7:5, 6:4 durch.

Im Kampf um den Einzug in das Achtelfinale trifft Siegemund jetzt auf die Amerikanerin Coco Vandeweghe oder Anett Kontaveit aus Estland. Die Schwäbin hatte am vergangenen Sonntag mit dem Turniersieg in Stuttgart den bislang größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert und sich auf Platz 30 der Weltrangliste verbessert. (dpa)